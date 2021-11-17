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Представитель ЛНР Мирошник допустил сотрудничество России и Донбасса в области ВПК

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:44
Политика
Представитель ЛНР Мирошник допустил сотрудничество России и Донбасса в области ВПК
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 ноября. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о снятии с произведенных в ДНР и ЛНР товаров ограничений при торговле в России предполагает новый шаг в отношениях республик Донбасса и Москвы.

Владимир Путин ранее распорядился оказать гуманитарную поддержку населению региона. Документ, в частности, предполагает смягчение условий допуска на российский рынок товаров из республик Донбасса.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия-1» предположил, как дальше будет развиваться сотрудничество между сторонами.

В рамках передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» официальный представитель ЛНР Родион Мирошник отметил, что товары предприятий Донбасса больше не будут считаться иностранными на российском рынке.

Представитель ЛНР Мирошник допустил сотрудничество России и Донбасса в области ВПК
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Донбасс — это очень большое сосредоточение крупных технологических серьезных предприятий, которые смогли выжить за это время», — сказал политик.

Владимир Соловьев в свою очередь отметил, что теперь Россия сможет наладить с предприятиями ЛДНР сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Родион Мирошник поддержал мнение телеведущего и допустил такой вариант развития событий.

Как стало известно ранее, МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Путина о Донбассе. По мнению Киева, документ якобы противоречит Минским соглашениям и «нормандскому формату».

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