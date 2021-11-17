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Заместитель генсека ООН Хак: польские военные не должны применять силу против беженцев

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:44
Политика
Заместитель генсека ООН Хак: польские военные не должны применять силу против беженцев
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Нью-Йорк, 17 ноября. Никакой физической силы или агрессии по отношению к беженцам, скопившимся на границе Польши и Белоруссии, быть не должно. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По словам Хака, Организация Объединенных Наций получала известия о том, что в отношении мигрантов применялись водометы, газ и светошумовые гранаты, но пока никаких подтверждений этой информации нет. В любом случае, если польские силовики действительно применяют физическую силу, они грубо нарушают права человека и должны немедленно прекратить нарушать международные законы, подчеркнул чиновник.

«У нас нет подтверждения этого. Очевидно, что, если там было подобное отношение (к мигрантам – Прим. ФАН.), то это было бы неправильным. Никакого применения силы быть не должно в отношении этих людей», — пояснил Хак.

Беженцы на белорусско-польской границе предприняли 16 ноября очередную попытку прорыва рубежей ЕС. После провала они вернулись в лесной лагерь, а часть была размещена в логистических центрах. Со своей стороны по результатам столкновений мигрантов с пограничниками прокуратура Польши инициировала расследование.

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