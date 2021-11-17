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Мировые сырьевые трейдеры допустили отключение электричества в Европе

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:41
Экономика
Мировые сырьевые трейдеры допустили отключение электричества в Европе
vpes.ru

Будапешт, 17 ноября. Дефицит газа может привести к существенным перебоям в подаче электроэнергии в странах Европы. Такое мнение главы одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейр приводят РИА Новости.

Высокая доля энергоснабжения Евросоюза приходится на газ. Голубое топливо часто применяется не только для отопления, но и для генерации электричества. Дефицит газа может вызвать масштабный кризис, предполагают отраслевые специалисты.

«Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство. Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии», — заявил Вейр.

Фьючерсы на природный газ ранее стабилизировались на европейских биржах. Энергоресурс торговался в коридоре от 800 до 900 долларов за тысячу кубометров на сырьевых биржах.

Между тем профессор ВШЭ Евгений Коган констатирует, что Германия ставит крест на ожиданиях прекращения газового кризиса. Из-за приостановки сертификации «Северного потока — 2» рынок снова оказался под угрозой ценового шока, приводит его мнение INFOX.

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