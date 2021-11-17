Публицист Анпилогов: Опасен ли космический мусор, или Чем рисковала Россия, сбивая спутник

Публицист Алексей Анпилогов рассуждает, стоит ли бояться космического мусора, а также чем рисковала Россия, сбивая спутник во время испытаний.

Две точки зрения

16 ноября США сообщили, что крайне негативно относятся к проведенным испытаниям российского противоспутникового оружия, и назвали их «безрассудными». Как заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности Международной космической станции.

Во вторник последовал официальный комментарий от российского Минобороны. В ведомстве признали уничтожение старого советского спутника, однако не разделили опасений американской стороны об угрозе другим космическим объектам. Испытания прошли 15 ноября: военные уничтожили противоспутниковой ракетой недействующий спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — прокомментировал ситуацию министр обороны России Сергей Шойгу.

Пресс-служба Министерства обороны РФ /

Так чья позиция ближе к реальности — американская или же российская? И почему в США так озаботились российскими испытаниями?

Начали, как и всегда, американцы

К настоящему времени уже несколько стран не только заявили, но и провели испытания противоспутникового оружия. Первыми в этом отношении отличились США, которые еще в 1960-х годах запустили на орбиту целый рой медных игл в рамках проекта «Вестфолд».

Тогда о проблеме космического мусора никто не думал. Идеей запуска 480 миллионов медных иголок было создание искусственной ионосферы вокруг Земли — для облегчения дальней радиосвязи. Иглы были размещены на достаточно высокой околоземной орбите — на высоте от 350 до 380 километров. Первый сеанс радиосвязи через искусственное медное облако состоялся уже на четвертый день после запуска, что подтвердило возможность ее использования.

Однако потом стало ясно, что медные иголки создают не только хорошее отражение радиосигнала, но являются угрозой для других космических объектов. Часть американских иголок летает в космосе до сих пор, хотя серьезных инцидентов с их участием зафиксировано не было — возможно, из-за их небольшого размера, всего 1,78 см в длину.

США принадлежит пальма первенства и в создании настоящего противоспутникового оружия. В 1962 году армия США разработала комплекс противоракетной обороны LIM-49 Nike Zeus с ядерными боевыми частями, который мог использоваться и против спутников. Опытная система развернута в 1964-1967 гг. на атолле Кваджалейн и испытывалась вплоть до 1975 года.

С тех пор в США практически в каждую систему ПВО и ПРО закладывается задача борьбы со спутниками. Такими возможностями обладает комплекс наземного базирования GBMD, система Aegis с зенитными ракетами SM-3, комплексы ПРО THAAD. Эти системы проверялись на практике. В феврале 2008 года ракета SM-3 успешно поразила секретный американский военный спутник USA-193, вышедший на нерасчетную низкую орбиту и грозивший упасть на территории России или Китая.

В СССР в основном опирались на концепцию спутников-перехватчиков, однако вели и работы по поражению спутников с поверхности земли. Известно, что в качестве носителей противоспутникового оружия испытывались самолеты-перехватчики МиГ-31 и специализированная система ПРО на основе МБР УР-100Н УТТХ.

Федеральное агентство новостей /

Сбивают все

В январе 2007 года в клуб «истребителей спутников» вступил Китай, проведя успешное испытание собственного противоспутникового оружия. Китайский метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на полярной орбите высотой 865 км, был поражен прямым попаданием китайской противоспутниковой ракеты. Интересно, что тогда США тоже устроили форменную истерику, заявив, что 2317 фрагментов китайского космического мусора размером от нескольких сантиметров и более «убьют всю околоземную группировку спутников». Но по факту никаких значимых инцидентов с китайским космическим мусором зафиксировано не было.

Китай позже неоднократно проводил испытания противоспутникового оружия — как в варианте ракет, запускаемых с земли, так и в варианте спутников-перехватчиков. Но реакция США была уже гораздо более спокойной.

В марте 2019 года Индия успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите, на высоте 300 километров, космический аппарат, став таким образом четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.

В том же 2019 году в элитный клуб вошел и Израиль. На американском полигоне на острове Кадьяк (Аляска) был испытан комплекс «Хец-3» — израильская противоракета, запущенная из него, успешно осуществила заатмосферный кинетический перехват цели.

Ну и наконец, Иран и Северная Корея на сегодняшний день обладают ракетными технологиями, которые позволяют им достаточно быстро получить действующее противоспутниковое оружие, однако пока что не сообщали о его испытаниях или разработке.

Синдром Кесслера

Итак, как говорится, стреляют и сбивают — все. Так почему же вдруг испытание российской противоракеты стало столь резонансным?

Политическая подоплека такой истеричной реакции США достаточно понятна. С одной стороны, Россия долго не пускала в ход советские противоспутниковые разработки, которые лежали на дальней полке. США чувствовали себя в относительной безопасности в космосе, полагая, что их спутники никто не уничтожит в момент начала глобального конфликта. Теперь же эта уверенность в значительной мере поколеблена, если не уничтожена.

С другой стороны, внезапное локальное потепление взаимоотношений США и КНР подразумевает поиск «старого нового врага», на роль которого хорошо увязывается Россия. Так почему же не возмутиться испытанием противоспутникового оружия?

pixabay.com /

Ну и, наконец, о космическом мусоре, созданном российским испытанием. До сих пор опасность космического мусора обосновывали так называемым синдромом Кесслера — гипотетическим развитием событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования.

Сценарий развития такой катастрофы был показан в голливудском блокбастере «Гравитация». В нем коварство синдрома Кесслера было показано в виде эффекта домино, когда столкновение двух достаточно крупных объектов приведет к появлению большого количества новых осколков. Каждый из этих осколков способен столкнуться с другим мусором, что вызовет «цепную реакцию» рождения все новых обломков. Это сделает непригодным для полета любых объектов все околоземное пространство.

Однако до сих пор любые попытки человечества добиться эффекта домино и вызвать синдром Кесслера оканчивались провалом — ни 480 миллионов американских медных иголок, ни более чем 2000 крупных обломков китайского метеоспутника не смогли вывести из строя ни один другой космический аппарат. Пока что первым и единственным случаем столкновения двух искусственных объектов в космосе считается катастрофа со спутниками «Космос-2251» и Iridium 33 в феврале 2009 года. В результате этого столкновения образовалось более 600 обломков. Которые, кстати, тоже не смогли потом критически повредить какие-то иные космические аппараты.

Так что ближе к истине все же высказывание российского министра обороны. Космический мусор не столь опасен, как это показано в голливудских фантастических фильмах.