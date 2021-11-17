Россиянам напомнили о возможности получить компенсацию по ипотеке или кредиту

Москва, 17 ноября. Россияне, имеющие на руках действующий кредит, могут в ноябре получить денежную компенсацию. Об этом гражданам напомнила юрист Ирина Сивакова.

Она отметила, что такую возможность россиянам, имеющим кредит или ипотеку, дает новое законодательство. Об этом пишет «ФедералПресс».

«Если человек взял кредит после 1 сентября 2020 года, он может вернуть для себя часть уже уплаченной страховой премии по договору. Это можно сделать, если закрыть кредит досрочно», — объяснила условия получения денег специалист.

Сивакова в беседе с изданием PRIMPRESS также напомнила, что закредитованные граждане могут отказаться в течение первых двух недель после заключения договора от страхования по займу. Банку следует предоставить более доступный полис, полученный в другой страховой компании.

Россияне все еще могут попасть в ситуацию, когда злоумышленники оформляют на них кредит. Юрист Иван Соловьев рассказал, как защитить себя от мошенников.