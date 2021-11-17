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В США требуют принять «закон Галины» после гибели оператора Хатчинс на съемках «Ржавчины»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:42
Общество
В США требуют принять «закон Галины» после гибели оператора Хатчинс на съемках «Ржавчины»
instagram.com  /  @halynahutchins

Вашингтон, 17 ноября. Жители США потребовали принять новый закон об использовании оружия на съемочных площадках. Соответствующая петиция появилась на портале Change.org после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином.

Автор петиции, адресованной американским чиновникам различных уровней, настаивает на принятии «закона Галины» в связи с трагедией. Инициатива набрала уже более 115 тысяч подписей.

«Мы должны сделать так, чтобы эта предотвратимая трагедия больше никогда не повторилась. Нет никакого оправдания тому, что нечто подобное произошло в XXI веке», — говорится в тексте.

В США требуют принять «закон Галины» после гибели оператора Хатчинс на съемках «Ржавчины»
Prt Scr change.org / Change org

Согласно «закону Галины», применение настоящего оружия на съемочных площадках должно быть полностью запрещено. Кроме того, предлагается ввести жесткий график, чтобы исключить переработки съемочной группы.

Напомним, трагедия на съемках «Ржавчины» произошла 21 октября. Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми пулями, но в стволе оказался боевой патрон. Актер случайно ранил Хатчинс, а также режиссера Джоэла Соусу. Оператора пытались спасти, но она скончалась в больнице. После трагедии на съемках «Ржавчины» пострадал еще один сотрудник.

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петиция болдуин хатчинс
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