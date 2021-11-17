Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по селу Червоный Лиман в Донбассе

Луганск, 17 ноября. Украинские силовики обстреляли село Червоный Лиман, которое расположено на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве отметили, что огонь велся с позиций киевских силовиков, которые расположены в районе населенного пункта Муратово. В ходе обстрела подразделения Вооруженных сил Украины использовали артиллерийские установки калибра 152 миллиметра.

«Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Червоный Лиман с применением артиллерии калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Царьград». Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения.