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Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по селу Червоный Лиман в Донбассе

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:30
Армия
Подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по селу Червоный Лиман в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 17 ноября. Украинские силовики обстреляли село Червоный Лиман, которое расположено на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве отметили, что огонь велся с позиций киевских силовиков, которые расположены в районе населенного пункта Муратово. В ходе обстрела подразделения Вооруженных сил Украины использовали артиллерийские установки калибра 152 миллиметра.

«Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Червоный Лиман с применением артиллерии калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает «Царьград». Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения.

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украина Луганск ЛНР всу
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