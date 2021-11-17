Российская система ROSC-1 нашла потенциальных покупателей на Ближнем Востоке

Дубай, 17 ноября. Российский концерн «Алмаз Антей» привез на выставку в ОАЭ Dubai Airshow 2021 образец системы для борьбы с беспилотниками ROSC-1. Разработкой заинтересовался ряд стран Ближнего Востока.

Система ROSC-1 является уникальной разработкой, в которую внедрили искусственный интеллект. Комплекс будет обеспечивать орнитологическую защиту и противостоять беспилотникам, потенциальные покупатели новинки — аэропорты. Концерн-производитель «Алмаз Антей» уже обсудил вопрос возможных поставок ROSC-1 на Ближний Восток в рамках авиасалона Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. По словам советника заместителя гендиректора концерна Виталия Репина, уже идет предварительная работа по продаже комплексов за рубеж.

«ROSC-1 уникальная система, единственная в мире. В нее внедрены элементы искусственного интеллекта, и это единственная система в мире, которая может отличить в стае птиц маленький беспилотник», — рассказал Репин ТАСС.

ROSC-1 сконструировали на базе метеорологического локатора, но по желанию заказчика его можно оснастить и системами поражения. После идентификации цели дрон отправляется на ее перехват. Система также может предупреждать диспетчеров аэропорта о птицах на взлетной полосе.

Международная авиационная выставка Dubai Airshow 2021 стартовала в ОАЭ 14 ноября и продлится до 18 числа. Российские разработчики привезли на выставку не менее 300 военно-технических образцов. За несколько дней выставки Рособоронэкспорт уже заключил сделки на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов.