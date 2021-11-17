Политологи Журавлев и Мухин: «Джонсону или Макрону Европа простит все, а Лукашенко — ничего»

Поток беженцев через пролив Ла-Манш не сильно волнует Европу, так как между Парижем и Лондоном нет такого антагонизма, как между Брюсселем и Минском. При этом Великобритания на территории Европы действует исключительно в собственных интересах. Об этом ФАН рассказали политологи Дмитрий Журавлев и Алексей Мухин, комментируя известия о взаимных «обидах» президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Бориса Джонсона.

Ранее в британской прессе появились статьи с обвинениями в адрес французов, которые не препятствуют нелегалам перебираться через Ла-Манш. С начала ноября пролив пересекло 3780 человек. Париж, в свою очередь, считает, что Великобритания обделяет его квотами на рыбную ловлю.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что противоречия между Великобританией и Францией имеют старые исторические корни и они усугубляются современной экономикой.

«То, что из Франции в Великобританию с начала месяца проникло беженцев больше, чем заперто в лагере на польско-белорусской границе, ничего не значит. Как говорят российские либералы, “это другое”. Для европейцев президент Белоруссии Александр Лукашенко все равно останется “кровавым тираном”, который чуть ли не лично водит мигрантов в Польшу, а Эммануэль Макрон будет “демократичным и цивилизованным человеком”, так как он — президент Франции», — обрисовал ситуацию аналитик.

Политолог высказал мнение, что англичане действительно ведут себя в отношении других европейских стран так, будто им положено больше. Например, они ловят рыбу без квот у побережья Франции и их не наказывает Брюссель, а французов, пойманных у острова, штрафуют.

«Французы радовались, когда англичане заявили о выходе их Евросоюза. Они думали, что Великобритания перестанет хозяйничать на территории Европы, но ничего не изменилось. Брюссель этому не сопротивляется. Французы обижены, они перестали мешать беженцам пробираться в Англию. Мигранты считают, что жить в Англии нелегалам лучше: там выше пособия. Этот процесс естественен, как и поток беженцев через Белоруссию, из факта которого западная пропаганда пытается сделать что-то особенное», — сказал Журавлев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Директор Института региональных проблем обратил внимание на то, что англичане ведут себя с соседями крайне дерзко. Эксперт отметил, что при этом британцы проводят более продуманную и хитрую политику, чем американцы. Он признал, что часто за теми или иными мировыми процессами кроются усилия Лондона, который умеет, в отличие от Вашингтона, влиять на события и оставаться в тени.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин пояснил, что Британия пытается разделять и властвовать, несмотря на то, что покинула Евросоюз.

«Противостояние Франции и Великобритании существовало всегда. Сразу после Brexit стало ясно, что Лондон противопоставил себя Берлину и Парижу. Англичанам хочется “рулить” европейским континентальным сообществом, хотя большая часть инструментов уже утрачена. Но Великобритании легче, когда Франция и Германия конкурируют между собой, и она давит на эти противоречия. Что касается споров насчет квот по вылову рыбы или потока нелегальных мигрантов через Ла-Манш — это мелкие текущие моменты, которые только подчеркивают, что мира между европейскими странами на самом деле нет и не будет», — отметил политолог.

Публицист выразил мнение, что, по сути, Великобритания остается и по сей день оккупантом Европы. Он напомнил, что ее войска находятся на территории Германии и выводить их она не собирается, более того, контингент британцев постоянно увеличивается. Собеседник ФАН уточнил, что Англия продолжает видеть себя империей. По его наблюдениям, она активизировалась в Азии, Китае, пытается «дружить» с турками и подменить на Украине собою американцев. Эксперт заключил, что британцы пользуются немощностью американского лидера и низкими аналитическими способностями тех, кто составляет его кабинет. Они пропускают США вперед для выполнения грубой работы, а сами идут следом. По словам Мухина, подобные многолетние скрытые «состязания» бывают опасны и иногда заканчиваются войной.

Ранее ФАН рассказал, как искусственный конфликт на белорусско-польской границе может перерасти в горячую фазу. Крайне опасное противостояние на польско-белорусской границе имеет несколько причин.