«Сбер» понизил ставку по семейной ипотеке до 4,7% годовых для зарплатных клиентов

Москва, 17 ноября. Крупнейший российский банк экосистемы «Сбер» анонсировал третье понижение ставок по программе семейной ипотеки. Оно составит 0,3 процентного пункта и будет распространяться на зарплатных клиентов, сообщает «Интерфакс».

«Сбер» снижает ставку, чтобы привлечь к реализации программы больше клиентов. Специалисты напомнили, что государство ранее расширило ее действие на семьи с одним ребенком. Это существенно увеличит охват семей, которые смогут воспользоваться помощью государства в решении жилищной проблемы.

«Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых», — объяснили представители кредитной организации.

Действие семейной ипотеки решили продлить до 2023 года, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Между тем Telegram-канал «Экономизм» констатирует, что денег у людей немного, а ипотека становится все менее выгодной. Поэтому сейчас установится полноценное доминирование покупателей, пишет INFOX.