Звезда «Гостьи из будущего» Людмила Аринина с трудом разговаривает из-за болезни

Москва, 17 ноября. Актриса Людмила Аринина, пропавшая с киноэкранов, тяжело болеет. Из-за недуга она с трудом разговаривает. О состоянии знаменитости рассказал киновед и главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Он постоянно звонит актрисе, чтобы поздравить ее с днем рождения, а порой связывается с Арининой, чтобы узнать о ее самочувствии. По его словам, 95-летняя звезда кино с трудом поддерживает беседу, но переносит проблемы со здоровьем с достоинством и не рассказывает о своем недуге.

«Она достаточно тяжело разговаривает, но человек скромный, человек независимый, она как-то не рассказывает, а мне неудобно было спрашивать, какие у нее проблемы, что за заболевания. С ней рядом всегда муж Николай Михайлович, он бывший военный, у них замечательные отношения, он заботится о ней», — отметил киновед в разговоре с Пятым каналом.

Капков звонил артистке 8 ноября, чтобы поздравить ее с юбилеем. Со звездой «Гостьи из будущего» поговорить не удалось, к телефону подошел супруг именинницы. Как оказалось, за семейной парой кто-то еще присматривает, пишет «Вечерняя Москва».

О своем тяжелом заболевании ранее рассказал телеведущий Борис Корчевников. По его словам, недуг сильно повлиял на его мировоззрение.