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Instagram требует от пользователей подтверждать личность при помощи видео-селфи
Технологии
Instagram требует от пользователей подтверждать личность при помощи видео-селфи
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Москва, 17 ноября. Социальная сеть Instagram начала применять новый способ подтверждения личности пользователя. Приложение просит снимать для этих целей видео-селфи.

О нововведении сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Instagram требует показывать лицо с разных углов для подтверждения личности. В доказательство своих слов Наварра прикрепил несколько скриншотов. Об аналогичной ситуации сообщили еще несколько пользователей Сети.

В Instagram утверждают, что метод видео-селфи используется только в случае подозрительной активности. Например, подтверждение личности запросят, если пользователь поставил слишком много лайков или моментально подписался на большое число аккаунтов. При этом соцсеть заверяет, что не использует технологию распознавания лиц.

Ранее Instagram анонсировал функцию, которая долгое время была доступна не всем пользователям. Речь идет о добавлении гиперссылок в Stories.

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