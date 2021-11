Instagram требует от пользователей подтверждать личность при помощи видео-селфи

Москва, 17 ноября. Социальная сеть Instagram начала применять новый способ подтверждения личности пользователя. Приложение просит снимать для этих целей видео-селфи.

О нововведении сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра в своем Twitter-аккаунте. По его словам, Instagram требует показывать лицо с разных углов для подтверждения личности. В доказательство своих слов Наварра прикрепил несколько скриншотов. Об аналогичной ситуации сообщили еще несколько пользователей Сети.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity



Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2