Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 12:23
12:19
Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП с участием рейсовой «Газели» на трассе М11 у МКАД
12:15
Весь мир
Алжир и ЮАР призвали к выводу иностранных сил из Ливии
12:15
Политика
Публицист Анпилогов: Опасен ли космический мусор, или Чем рисковала Россия, сбивая спутник
12:12
Шоу-бизнес
Брак Дмитрия Маликова оказался на волоске из-за победительницы конкурса красоты
12:11
Происшествия
Откровенные фото с отдыха подозреваемого в педофилии депутата Самсонова появились в Сети
12:08
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Китай наращивает потенциал для нанесения превентивного удара
12:08
Политика
Талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства
12:03
Весь мир
Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии
12:01
Происшествия
Родители искали попавшего в 20-летнее рабство в Казахстане россиянина при помощи гадалок
12:00
Армия
Asia Times: зависимость США от спутников сделала американскую армию уязвимой перед Россией
Все новости

Президент Мексики осудил «отсталую» политику Вашингтона в отношении Кубы
Весь мир
Президент Мексики осудил «отсталую» политику Вашингтона в отношении Кубы
Global Look Press  /  Francisco Canedo / Xinhua

Мехико, 17 ноября. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил экономическую блокаду Кубы, проводимую США на протяжении последних 60 лет.

Мексиканский лидер раскритиковал ограничительные меры, которые правительство США ввело в отношении Гаваны как «отсталые», поскольку страны имеют право выбирать свою политическую систему в соответствии со своими особенностями и историей.

«Я против блокады, я считаю ее бесчеловечной. Никто не имеет права изолировать и душить народ. Я думаю, что Куба не должна быть изолирована с политической точки зрения. Вы не должны душить кубинцев за то, что они решили остаться на Кубе», — заявил он.

В рамках международной кампании «Дайте Кубе жить» сотни общественных и политических организаций по всему миру также высказались в знак протеста против политики экономических рестрикций, проводимой Белым домом в отношении кубинского правительства и народа.

«Куба добилась больших успехов в области образования не только в развитии своей страны, но и в плане солидарности с Африкой, предоставив тысячам людей возможность учиться на Кубе, несмотря на огромное давление санкций США», — заявила преподаватель Трехконтинентального института социальных исследований Микаэла Нхондо Эрског.

Акции протеста против экономической блокады острова со стороны Вашингтона прошли также в ряде городов США. Митингующие требовали прекратить вмешательство во внутренние дела Кубы и положить конец экономической блокаде острова.

Акции в поддержку кубинского правительства прошли на фоне очередных попыток поддерживаемой Штатами кубинской оппозиции дестабилизировать обстановку в стране.

Режим санкций против Кубы действует в США с октября 1960 года. Введенные правительством США ограничительные меры направлены на экономическое сдерживание острова, что в первую очередь отражается на жизни обычных кубинцев.

В сентябре 2020 года президент Дональд Трамп ужесточил ограничительные меры, запретив осуществление денежных переводов, которые многие кубинцы, проживающие в США, отправляли на родину. Кроме того, был запрещен заход американских кораблей в кубинские порты, а также усилены ограничения на импорт в Соединенные Штаты кубинского табака и алкоголя.

«Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунизмом я объявляю, что министерство финансов запретит американцам в их поездках останавливаться на территории, принадлежащей кубинским властям», — сказал Трамп.

Введенные меры привели к усилению на Острове свободы дефицита товаров первой необходимости, что было использовано проамериканской кубинской оппозицией для проведения акций протеста 11—14 июля 2021 года.

Провал одной «революции»: как развивались протесты на Кубе
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Мексики осудил «отсталую» политику Вашингтона в отношении Кубы
санкции сша куба мексика
Комментировать