Президент Мексики осудил «отсталую» политику Вашингтона в отношении Кубы

Мехико, 17 ноября. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил экономическую блокаду Кубы, проводимую США на протяжении последних 60 лет.

Мексиканский лидер раскритиковал ограничительные меры, которые правительство США ввело в отношении Гаваны как «отсталые», поскольку страны имеют право выбирать свою политическую систему в соответствии со своими особенностями и историей.

HANDS OFF CUBA ~ Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador decried US-led economic blockade against Cuba. The international campaign "Let Cuba Live" also raised its voice in protest against the US-led economic harassment against the Cuban revolutionhttps://t.co/UmiDrfvsDX pic.twitter.com/eyfjXo3r5Q — allan crawshaw (@allan_crawshaw) November 16, 2021

«Я против блокады, я считаю ее бесчеловечной. Никто не имеет права изолировать и душить народ. Я думаю, что Куба не должна быть изолирована с политической точки зрения. Вы не должны душить кубинцев за то, что они решили остаться на Кубе», — заявил он.

В рамках международной кампании «Дайте Кубе жить» сотни общественных и политических организаций по всему миру также высказались в знак протеста против политики экономических рестрикций, проводимой Белым домом в отношении кубинского правительства и народа.

«Куба добилась больших успехов в области образования не только в развитии своей страны, но и в плане солидарности с Африкой, предоставив тысячам людей возможность учиться на Кубе, несмотря на огромное давление санкций США», — заявила преподаватель Трехконтинентального института социальных исследований Микаэла Нхондо Эрског.

Акции протеста против экономической блокады острова со стороны Вашингтона прошли также в ряде городов США. Митингующие требовали прекратить вмешательство во внутренние дела Кубы и положить конец экономической блокаде острова.

Let Cuba Live! NO to U.S. CIA Plots! Today in L.A. we joined cities and towns around the country mobilizing to demand an end to U.S. intervention in Cuba, and an end to the blockade of Cuba NOW! pic.twitter.com/Xax8vArfFe — ANSWER Los Angeles (@AnswerLA) November 15, 2021

At the rally - Let Cuba Live! Say No to CIA plots - Rhode Island State House steps in Providence. pic.twitter.com/3BuoIttQb7 — PSL Rhode Island (@RhodeIslandPSL) November 16, 2021

Акции в поддержку кубинского правительства прошли на фоне очередных попыток поддерживаемой Штатами кубинской оппозиции дестабилизировать обстановку в стране.

Режим санкций против Кубы действует в США с октября 1960 года. Введенные правительством США ограничительные меры направлены на экономическое сдерживание острова, что в первую очередь отражается на жизни обычных кубинцев.

В сентябре 2020 года президент Дональд Трамп ужесточил ограничительные меры, запретив осуществление денежных переводов, которые многие кубинцы, проживающие в США, отправляли на родину. Кроме того, был запрещен заход американских кораблей в кубинские порты, а также усилены ограничения на импорт в Соединенные Штаты кубинского табака и алкоголя.

«Сегодня в рамках нашей продолжающейся борьбы с коммунизмом я объявляю, что министерство финансов запретит американцам в их поездках останавливаться на территории, принадлежащей кубинским властям», — сказал Трамп.

Введенные меры привели к усилению на Острове свободы дефицита товаров первой необходимости, что было использовано проамериканской кубинской оппозицией для проведения акций протеста 11—14 июля 2021 года.