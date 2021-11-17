Антимонопольная служба предложила ряд мер по стабилизации цен на дизель в России

Москва, 17 ноября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила работу над предложениями по стабилизации цен на дизельное топливо. Ведомство разрабатывало их из-за рекордного роста цен, пишет ТАСС.

Пресс-служба ФАС подтвердила разработку предложений. Предполагается, что с их помощью получится создать запас, который сможет послужить компенсацией в период повышенного спроса.

«ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера», — объяснили представители ведомства.

Неконтролируемый рост биржевых котировок дизельного топлива вынудил правительство России поручить ФАС разработку нового регулирования. Антимонопольная служба ранее рекомендовала рыночным игрокам предоставить сведения о возможности увеличения производства.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев отмечал, что существующих в стране мощностей по производству зимнего дизельного топлива недостаточно для удовлетворения спроса. Дефицит в нынешнем сезоне может составить 3–6 млн тонн, цитирует его «ФедералПресс».