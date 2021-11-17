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Депутат Вассерман объяснил спешку Китая в освоении Луны
Общество
Депутат Вассерман объяснил спешку Китая в освоении Луны
pixabay.com  / 

Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в промышленном освоении Луны. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Поднебесная объявила, что намерена отправить миссию на Луну до конца этого десятилетия. Ранее планировалось совершить такой полет после 2030 года.

«Спешка связана с тем, что Китаю необходимо срочно доказывать свое первенство в этой отрасли», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман допустил, что Пекину удастся отправить экспедицию на спутник Земли.

«Возможность, видимо, будет. На рубеже 1960-1970-х годов это была задача на пределе возможностей техники. В связи с этим неизбежные погрешности в публикуемых данных заставляют одних думать, что высадка была, других, — что ее не было, именно потому, что тогда это было на грани возможностей. С тех пор космическая техника заметно усовершенствовалась, поэтому сейчас эта задача сложная, но не на пределе. Думаю, сейчас это технически возможно», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман объяснил спешку Китая в освоении Луны
ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он отметил: если Поднебесная опередит остальные страны в освоении Луны, это не значит, что она может считать спутник Земли исключительно своей «вотчиной».

«Существуют международные соглашения, по которым нельзя объявлять какие бы то ни было космические объекты собственностью отдельных государств. Китаю сейчас невыгодно нарушать какие-либо договоры, поскольку тогда он не будет ничем отличаться от Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН)», — подытожил политик.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН раскрыл грандиозные планы Китая по покорению космоса. Эксперт прокомментировал намерение Поднебесной к 2030 развернуть на орбите Земли солнечную электростанцию.

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