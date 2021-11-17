Двухлетний малыш отравился уксусом в Ленинградской области

Пикалево, 17 ноября. В областном СКР устанавливают обстоятельства отравления малолетнего ребенка уксусной эссенцией в Бокситогорском районе. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Уже установлено, что 16 ноября в квартире, расположенной в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, двухлетний ребенок по неосторожности выпил уксусную эссенцию.

«Уксусная эссенция стояла на столе. После произошедшего ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Угрозы для жизни нет», — рассказала ФАН Мария Добрынина, старший помощник руководителя СКР по Ленинградской области.

В настоящий момент идет проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН писал, что в Кировском районе был задержан мужчина, который пытался убить свою сожительницу и соседа. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.