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Двухлетний малыш отравился уксусом в Ленинградской области
Происшествия
Двухлетний малыш отравился уксусом в Ленинградской области
pixabay.com  / 

Пикалево, 17 ноября. В областном СКР устанавливают обстоятельства отравления малолетнего ребенка уксусной эссенцией в Бокситогорском районе. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Уже установлено, что 16 ноября в квартире, расположенной в городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, двухлетний ребенок по неосторожности выпил уксусную эссенцию.

«Уксусная эссенция стояла на столе. После произошедшего ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Угрозы для жизни нет», — рассказала ФАН Мария Добрынина, старший помощник руководителя СКР по Ленинградской области.

В настоящий момент идет проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН писал, что в Кировском районе был задержан мужчина, который пытался убить свою сожительницу и соседа. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

 

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