Польский министр Блащак сообщил о попытках беженцев прорваться ночью через границу

Варшава, 17 ноября. Нелегальные мигранты с Ближнего Востока предпринимали попытки прорвать польскую границу со стороны Республики Беларусь. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Пограничная стража республики до этого проинформировала о предстоящей «крупной попытке прорыва» границы мигрантами, передает Радио Sputnik.

По словам чиновника, прошедшая ночь не была спокойной. Методы атаки беженцев на польскую границу остаются такими же.

«На Кузнице сконцентрировалось внимание общественного мнения. В то же время, меньшие группки мигрантов пробовали прорваться через польскую границу на других участках также ночью», — сообщил министр.

Как стало известно ранее, польские прокуроры возбудили дело после столкновения мигрантов и полиции на границе. Ранения в результате столкновения с беженцами получили девять человек.