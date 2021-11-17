Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 10:53
10:50
Общество
Выбрано самое смешное фото животного 2021 года
10:47
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 ноября, праздники, факты, люди
10:45
Общество
Влажные климатические условия повышают уровень самоубийств на планете
10:44
Политика
Представитель ЛНР Мирошник допустил сотрудничество России и Донбасса в области ВПК
10:44
Политика
Заместитель генсека ООН Хак: польские военные не должны применять силу против беженцев
10:41
Экономика
Мировые сырьевые трейдеры допустили отключение электричества в Европе
10:39
Экономика
Россиянам напомнили о возможности получить компенсацию по ипотеке или кредиту
10:39
Происшествия
Депутата Самсонова задержали при попытке покинуть Приморский край вместе с женой
10:38
Политика
Аналитик Мошкин назвал реальные причины приостановки сертификации «Северного потока — 2»
10:36
Общество
В США требуют принять «закон Галины» после гибели оператора Хатчинс на съемках «Ржавчины»
Все новости

В Красноярске прошла зоовыставка с участием домашних и экзотических животных

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:00
Общество
В Красноярске прошла зоовыставка с участием домашних и экзотических животных
Prt Scr youtube.com  /  Телекомпания ТВК

Красноярск, 17 ноября. Традиционная ярмарка «Зоомир» прошла в Красноярске. В ней приняли участие городские питомники и приюты, а также хозяева со своими домашними собаками и кошками. Помимо этого на выставке можно было увидеть хамелеонов и тараканов, пишет издание NGS24.RU.

Мероприятие проводилось на территории МВДЦ «Сибирь». Участники со своими питомцами выступали с постановочными номерами перед жюри на специально оборудованной площадке. Дрессировщики демонстрировали способности своих собак, а также их взаимодействие, подкрепленное дружбой и любовью.

Некоторые из питомцев были одеты в образ Симбы, агента «Гав» и плюшевого аниматроника. В другом павильоне специалисты проводили осмотр породистых животных и выбирали из них лучших. Посетители могли познакомиться на выставке и с экзотическими животными — хамелеонами и тараканами.

Не так давно планировалась выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья-2021», сообщало издание РИАМО. Она должна была пройти в деревне Орлово Ленинского городского округа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Красноярске прошла зоовыставка с участием домашних и экзотических животных
красноярск хорошие новости россии зоовыставка
Комментировать