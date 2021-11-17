В Красноярске прошла зоовыставка с участием домашних и экзотических животных

Красноярск, 17 ноября. Традиционная ярмарка «Зоомир» прошла в Красноярске. В ней приняли участие городские питомники и приюты, а также хозяева со своими домашними собаками и кошками. Помимо этого на выставке можно было увидеть хамелеонов и тараканов, пишет издание NGS24.RU.

Мероприятие проводилось на территории МВДЦ «Сибирь». Участники со своими питомцами выступали с постановочными номерами перед жюри на специально оборудованной площадке. Дрессировщики демонстрировали способности своих собак, а также их взаимодействие, подкрепленное дружбой и любовью.

Некоторые из питомцев были одеты в образ Симбы, агента «Гав» и плюшевого аниматроника. В другом павильоне специалисты проводили осмотр породистых животных и выбирали из них лучших. Посетители могли познакомиться на выставке и с экзотическими животными — хамелеонами и тараканами.

Не так давно планировалась выставка племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья-2021», сообщало издание РИАМО. Она должна была пройти в деревне Орлово Ленинского городского округа.