Минобороны Армении сообщило о соблюдении перемирия на границе с Азербайджаном

Ереван, 17 ноября. Режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку, выполняется обеими сторонами. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым, после чего обе стороны предприняли меры по деэскалации конфликта на границе между странами, передает «Царьград».

По данным минобороны Армении, в настоящее время ситуация на границе остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается.

«17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Армении, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений ВС Азербайджана, относительно стабильная, договоренность о прекращении огня в целом соблюдается», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября в минобороны Азербайджана сообщило о начале вооруженных столкновений на границе с Арменией. В свою очередь армянская сторона заявила, что на границе вспыхнули боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. В ходе противостояния армянским военным удалось уничтожить и вывести из строя около 10 единиц бронетехники противника, однако 12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в плен.