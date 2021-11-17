«Этот день в истории». Что произошло 17 ноября, праздники, факты, люди

17 ноября отмечается Международный день студентов. Праздник был учрежден в Лондоне 80 лет назад. Памятную дату выбрали на Международной встрече студентов, боровшихся против нацизма. У этого веселого праздника грустная история. Выбор даты связан с трагическими событиями в Праге в 1939 году. Тогда граждане страны, среди которых было немало студентов, вышли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства. Митинг разогнали, а один из участников, Ян Оплетал, скончался от огнестрельного ранения. Однако на этом гонения не закончились. Уже 17 ноября немцы окружили общежития университета. Более 1200 студентов были отправлены в концлагеря. В память о жертвах этой трагедии было решено учредить Международный день студентов.

Сегодня в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. В 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». Первых представителей этой профессии в нашей стране называли квартальными или околоточными надзирателями, а также урядниками. В настоящее время в подразделениях МВД России служат более 48 000 участковых уполномоченных полиции.

Ровно 73 года назад был поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». Судно было названо в честь одноименного фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны. Легендарный корабль принимал участие в сражениях Русско-японской войны на Дальнем Востоке. 7 ноября 1917 года именно из орудий «Авроры» был совершен холостой выстрел, давший сигнал к штурму Зимнего дворца.