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Лента
17 ноября 12:23
12:19
Происшествия
Несколько человек пострадали в ДТП с участием рейсовой «Газели» на трассе М11 у МКАД
12:15
Весь мир
Алжир и ЮАР призвали к выводу иностранных сил из Ливии
12:15
Политика
Публицист Анпилогов: Опасен ли космический мусор, или Чем рисковала Россия, сбивая спутник
12:12
Шоу-бизнес
Брак Дмитрия Маликова оказался на волоске из-за победительницы конкурса красоты
12:11
Происшествия
Откровенные фото с отдыха подозреваемого в педофилии депутата Самсонова появились в Сети
12:08
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Китай наращивает потенциал для нанесения превентивного удара
12:08
Политика
Талибы потребовали от США разморозки госрезервов бывшего афганского правительства
12:03
Весь мир
Башар Асад назначил новых глав четырех провинций Сирии
12:01
Происшествия
Родители искали попавшего в 20-летнее рабство в Казахстане россиянина при помощи гадалок
12:00
Армия
Asia Times: зависимость США от спутников сделала американскую армию уязвимой перед Россией
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«Этот день в истории». Что произошло 17 ноября, праздники, факты, люди
Общество

17 ноября отмечается Международный день студентов. Праздник был учрежден в Лондоне 80 лет назад. Памятную дату выбрали на Международной встрече студентов, боровшихся против нацизма. У этого веселого праздника грустная история. Выбор даты связан с трагическими событиями в Праге в 1939 году. Тогда граждане страны, среди которых было немало студентов, вышли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства. Митинг разогнали, а один из участников, Ян Оплетал, скончался от огнестрельного ранения. Однако на этом гонения не закончились. Уже 17 ноября немцы окружили общежития университета. Более 1200 студентов были отправлены в концлагеря. В память о жертвах этой трагедии было решено учредить Международный день студентов.

Сегодня в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. В 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». Первых представителей этой профессии в нашей стране называли квартальными или околоточными надзирателями, а также урядниками. В настоящее время в подразделениях МВД России служат более 48 000 участковых уполномоченных полиции.

Ровно 73 года назад был поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». Судно было названо в честь одноименного фрегата, защищавшего Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны. Легендарный корабль принимал участие в сражениях Русско-японской войны на Дальнем Востоке. 7 ноября 1917 года именно из орудий «Авроры» был совершен холостой выстрел, давший сигнал к штурму Зимнего дворца.

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