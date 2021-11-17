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Компания Miramax подала в суд на Тарантино из-за «Криминального чтива»
Общество
Компания Miramax подала в суд на Тарантино из-за «Криминального чтива»
Global Look Press  /  Rocco Spaziani

Вашингтон, 17 ноября. Компания Miramax подала иск к американскому режиссеру Квентину Тарантино. Поводом стало намерение кинематографиста продавать части первых версий сценария с вырезанными сценами фильма «Криминальное чтиво».

Студия считает, что продажа Тарантино материала нарушает интеллектуальные права на фильм, которые принадлежат компании. В Miramax заявили, что режиссер «пытается в одностороннем порядке извлечь выгоду», сообщил The Wall Street Journal.

Квентин Тарантино хочет выставить на аукцион семь вырезанных сцен из «Криминального чтива» в виде NFT. На продажу отправят рукописный сценарий кинокартины и аудиокомментарии режиссера, пишет «Газета.Ru». Представленные фрагменты фильма смогут посмотреть только те, кто купил их на аукционе.

Квентин Тарантино намерен завершить кинокарьеру. Режиссер сообщил, что финальной лентой может стать триквел проекта «Убить Билла».

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тарантино криминальное чтиво miramax
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