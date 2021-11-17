МХАТ имени Горького планирует исключить из репертуара поставленные при Боякове спектакли

Москва, 17 ноября. Руководство МХАТ имени Горького собирается убрать из репертуара спектакли, которые были поставлены при бывшем худруке театра, режиссере Эдуарде Боякове. Об этом сообщила экс-завлит МХАТа Мария Ватутина.

По ее словам, постепенно МХАТ исключит из репертуара все спектакли, над которыми в театре работали последние три года. Именно столько Бояков занимал пост худрука. Так, с Малой сцены пропадут постановки «У премьер-министра мало друзей», «Слово о Полку Игореве», «Мифический муж и его собака», «На стриме», рассказала Ватутина «Известиям».

Что касается Большой сцены, то с нее намереваются убрать спектакли «Красный Моцарт», «Некурортный роман», «Нюрнбергский вальс», «Пиноккио» и «Розовое платье». «Лавр», скорее всего, еще будет в декабрьской афише, но потом тоже исчезнет из репертуара, полагает экс-завлит МХАТа.

«Ну, «Чудесный грузин» — само собой уберут. А дальше, может «Вишневый сад» тоже. Поскольку это все ставилось при Боякове», — сообщила Ватутина.

По словам бывшего завлита, МХАТ хочет вернуть спектакли, которые ставились при Татьяне Дорониной. Например, в литчасти затребовали пьесы «Васса Железнова», «Таланты и поклонники» и «Так победим!», пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, в конце октября пост гендиректора МХАТ имени Горького занял Владимир Кехман. После этого театр начали массово покидать сотрудники.