Кафельников предложил не разводить сборные России и Украины при жеребьевке стыковых матчей

Москва, 17 ноября. Экс-первая ракетка Евгений Кафельников, считает, что сборные России и Украины по футболу не следует разводить перед жеребьевкой стыковых матчей ЧМ-2022.

Бывший теннисист Евгений Кафельников выступил против разведения футбольных сборных России и Украины перед жеребьевкой стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022, которая пройдет в Цюрихе 26 ноября. Своим мнением на этот счет экс-первая ракетка мира поделился в Twitter-аккаунте.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение», — написал Кафельников.

Первые стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2022 состоятся 24 и 25 марта, пишет RT. Участие в них примут 12 национальных сборных.

Ранее сборная Аргентины завоевала путевку на ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони сыграла вничью с Бразилией и досрочно вышла на планетарное первенство.