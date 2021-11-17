Президенты Турции и Украины по телефону обсудили региональные проблемы

Анкара, 17 ноября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, сообщила администрация главы Турции.

Согласно полученной информации, стороны обсудили отношения Киева и Анкары.

«Наш президент провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были обсуждены вопросы развития турецко-украинских отношений и региональные проблемы», — сказано в сообщении турецкой администрации.

Как стало известно ранее, Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор политиков произошел перед визитом турецкого лидера в Сочи.