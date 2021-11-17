Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 10:53
10:50
Общество
Выбрано самое смешное фото животного 2021 года
10:47
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 ноября, праздники, факты, люди
10:45
Общество
Влажные климатические условия повышают уровень самоубийств на планете
10:44
Политика
Представитель ЛНР Мирошник допустил сотрудничество России и Донбасса в области ВПК
10:44
Политика
Заместитель генсека ООН Хак: польские военные не должны применять силу против беженцев
10:41
Экономика
Мировые сырьевые трейдеры допустили отключение электричества в Европе
10:39
Экономика
Россиянам напомнили о возможности получить компенсацию по ипотеке или кредиту
10:39
Происшествия
Депутата Самсонова задержали при попытке покинуть Приморский край вместе с женой
10:38
Политика
Аналитик Мошкин назвал реальные причины приостановки сертификации «Северного потока — 2»
10:36
Общество
В США требуют принять «закон Галины» после гибели оператора Хатчинс на съемках «Ржавчины»
Все новости

Президенты Турции и Украины по телефону обсудили региональные проблемы
Политика
Президенты Турции и Украины по телефону обсудили региональные проблемы
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Анкара, 17 ноября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, сообщила администрация главы Турции.

Согласно полученной информации, стороны обсудили отношения Киева и Анкары.

«Наш президент провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были обсуждены вопросы развития турецко-украинских отношений и региональные проблемы», — сказано в сообщении турецкой администрации.

Как стало известно ранее, Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» за украинских заключенных перед президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор политиков произошел перед визитом турецкого лидера в Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президенты Турции и Украины по телефону обсудили региональные проблемы
украина турция эрдоган зеленский
Комментировать