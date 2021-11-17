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Жители Крыма смогут посещать Арктику в рамках оздоровительных программ
Общество
Жители Крыма смогут посещать Арктику в рамках оздоровительных программ
pexels.com  /  Jimmy Chan

Москва, 17 ноября. Субсидированные рейсы в Крым из Ненецкого автономного округа и обратно запустят в России для реализации санаторно-курортных программ. Об этом сообщил руководитель Центра Арктического туризма НАО Сергей Мишин.

Субсидированные рейсы планируется запустить уже летом следующего года. Таким образом, будут осуществляться оздоровительные санаторно-курортные программы для жителей Ненецкого автономного округа.

«Ну а мы в свою очередь ждем гостей из Республики Крым в наш Ненецкий автономный округ. Мы готовы продемонстрировать Арктику в самом полном смысле», — заявил Мишин в интервью «Вести Крым».

При этом в Крыму ждут туристов не только из Ненецкого автономного округа, но и из других регионов России. Полуостров готов встречать гостей, однако при посещении необходимо иметь в наличии QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенное заболевание.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее сообщил загруженности отелей региона в новогодние праздники. По его словам, загрузка оказалась даже выше уровня прошлых лет.

При этом спрос на новогодние путевки в России приближается к допандемийным показателям. Интерес у россиян также вызвали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает «Ридус».

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арктика крым субсидированные рейсы
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