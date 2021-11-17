Финансист Касьянов оценил выгоду от покупки доллара

Москва, 17 ноября. Вложение в валюту является рискованной инвестицией ввиду непредвиденных шоков на рынке. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

Для минимизации потерь лучше хранить деньги в нескольких валютах. Однако если инвестор предпочитает вкладываться в деньги одной страны, ему необходимо определиться с целями вложения. При этом хранить средства стоит в той же валюте, которую предполагается тратить. Другим немаловажным фактором для инвестиций является подходящий момент.

«В случае с валютой необходимо в первую очередь обращать внимание на внешние и макроэкономические факторы. Например, когда Центральный банк проводит мягкую монетарную политику, снижая ставки и увеличивая объем выкупа активов, следует ожидать ослабление курса национальной валюты. Если регулятор меняет курс и начинает "ястребиную" политику — валюта демонстрирует обратный тренд. То есть лучший момент для покупки — сигнал регулятора к ужесточению», — считает Касьянов.

По мнению финансиста, в данное время рынок наблюдает выгодную конъюнктуру для покупки долларов. Кроме того, американская валюта имеет перспективы роста. ФРС рано или поздно начнет повышать ставки, чтобы снизить уровень инфляции в США, что сделает доллар более привлекательным относительно других валют.

Доллар не будет стоить дороже евро в ближайшее время, предупредила ранее руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

В свою очередь управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко высказал мнение, что при текущих ценах на нефть не стоит ждать укрепление рубля до 68 единиц за доллар. Сейчас подходящее время, чтобы конвертировать рублевую позицию в иностранную валюту, цитирует его «ФедералПресс».