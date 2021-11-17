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В Красноярске спасли более 20 человек из полыхающей девятиэтажки

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 09:38
Общество
В Красноярске спасли более 20 человек из полыхающей девятиэтажки
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Красноярск, 17 ноября. Крупный пожар произошел в жилом многоквартирном доме Железнодорожного района. Спасены 23 человека, среди которых пять детей. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание началось на седьмом этаже одноподъездного девятиэтажного дома на улице Северо-Енисейской. Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 17:30 по местному времени.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что 30 человек, в том числе десять детей, эвакуировались самостоятельно. Звенья газодымозащитной службы вошли в здание и вывели на улицу еще 23 человек. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Огонь, охвативший площадь 50 квадратных метров, удалось ликвидировать почти за полтора часа. Предварительно, причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.

На юго-востоке Москвы спасли десять человек при тушении возгорания, сообщает РИАМО. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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