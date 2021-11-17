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Аналитик Мошкин назвал реальные причины приостановки сертификации «Северного потока — 2»
Политика
Аналитик Мошкин назвал реальные причины приостановки сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Германия, как никто другой, заинтересована в скорейшем разрешении вопросов о сертификации «Северного потока — 2». Ведь уже сейчас выходит, что трубопровод будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона. Об этом ФАН рассказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

Приостановка сертификации

Решение временно приостановить процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приняло Федеральное сетевое агентство Германии. Сообщение об этом 16 ноября было опубликовано на сайте ведомства.

«Федеральное сетевое агентство решило, что сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 будет возможна, только если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», — говорится в заявлении.

К концу отопительного сезона

Как заметил Михаил Мошкин, главное пояснение дала немецкая сторона. Приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» связана с тем, что оператор проекта Nord Stream 2 AG (компания — резидент Швейцарии) учреждает немецкую «дочку» в соответствии с законодательством ФРГ для эксплуатации германского сегмента трубы. Для российского поставщика эта задержка сертификации газопровода, конечно, невыгодна — акции «Газпрома» усилили падение и теряют около 2% на фоне затягивания процесса.

Аналитик Мошкин назвал реальные причины приостановки сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей /

«Высказывается мнение, что процесс сертификации затягивается едва ли не специально — так, чтобы передать вопрос от Ангелы Меркель будущему федеральному канцлеру. Но эксперты группы Fitch называют происходящее решением сугубо процедурных вопросов без политической подоплеки. Это объяснение выглядит правдоподобным», — пояснил Михаил Мошкин.

Он обратил внимание, что Германия, как никто другой, заинтересована в скорейшем разрешении вопросов о сертификации. Ведь уже сейчас выходит, что трубопровод будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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