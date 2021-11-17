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Глава минобороны Турции Акар: С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время
Армия
Глава минобороны Турции Акар: С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время
Федеральное агентство новостей

Анкара, 17 ноября. Закупленные Турцией у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут задействованы в случае необходимости. Об этом заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.

По его словам, С-400 могут и будут задействованы Анкарой точно так же, как используются комплексы С-300, которые стоят на вооружении других стран НАТО.

«Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время», — заявил Акар в ходе выступления в турецком парламенте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует приобрести у Москвы вторую партию комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot.

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россия турция с-400 акар
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