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Останки первых жертв отравления ртутью обнаружили в Иберии
Наука
Останки первых жертв отравления ртутью обнаружили в Иберии
wikipedia.org  /  Dnn87 / CC BY 3.0

Мадрид, 17 ноября. Наибольшее количество отравлений ртутью пришлось на бронзовый век. Останки умерших были найдены в Иберии, рассказали сотрудники Севильского университета.

Ртуть считается одним из самых опасных веществ в мире. Группа исследователей проанализировала 370 древних захоронений в 23 точках на территории Испании и Португалии. Больше всего отравлений парами жидкого металла пришлось на 2900–2600 годы до нашей эры, пишет International Journal of Osteoarchaeology.

Тогда люди широко использовали киноварь — сульфид ртути. Исторически это вещество применялось в качестве пигмента для изготовления красок. Им покрывали предметы декора и даже тела умерших. В волосах людей из захоронений ученые выявили аномально большое количество ртути.

Загрязнению различными веществами на сегодняшний день подвержены водоемы. Например, в Черном море находят следы ртути и хлорорганических соединений. Однако черноморская система способна к самоочищению.

Эксперты также призывают граждан не выбрасывать старые смартфоны. Их аккумуляторы содержат ртуть и другие опасные вещества, которые могут навредить окружающей среде, пишет «Ридус».

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археологи отравление ртуть
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