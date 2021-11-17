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Marvel показала второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Общество
Marvel показала второй трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 17 ноября. Студия Marvel выпустила второй трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», который скоро выйдет на экраны. В ролике показали хорошо знакомых поклонникам противников главного героя.

В новой ленте Питер Паркер, уставший от того, что всем известна личность Человека-паука, обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Персонаж просит сделать так, чтобы все забыли, кто скрывается под костюмом супергероя.

Стрэндж применяет заклинание, но все идет не по плану. В мир прорываются враги Человека-паука, которые сражались с ним в альтернативных реальностях. Среди антагонистов оказываются Доктор Осьминог, которому во втором трейлере уделено довольно много времени, Зеленый Гоблин, Электро и Песочный человек.

«Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких», — говорится в описании фильма.

«Человек-паук: Нет пути домой» станет третьей лентой, в которой супергероя сыграл Том Холланд. Премьера кинокартины запланирована на 15 декабря.

Поклонники подозревают, что в фильме могут появиться исполнители роли Питера Паркера из предыдущих франшиз — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Однако последний отрицает свое участие в проекте.

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трейлер человек-паук marvel
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