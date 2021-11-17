Презентация экспертного доклада об экономике стран Прибалтики состоится в «Патриоте»

Экспертный доклад «Вверх по лестнице, которой не было. Тридцать лет постсоветской Прибалтике», подготовленный Северо-Западным институтом управления РАНХиГС и Российской ассоциацией прибалтийских исследований представят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Тридцать лет развала СССР — вопрос крайне важный, сложный, постоянно обсуждаемый. Из одного государства получилось полтора десятка новых стран. Тридцать лет они идут теми путями, которые выбрали сами. Результаты крайне интересные и в политике, и в экономике.

Задача данного аналитического доклада — рассмотреть результаты только экономического развития и исключительно трех стран Прибалтики: Эстонии, Латвии, Литвы. Легенда о «балтийских тиграх» осталась далеко в прошлом, но адекватного знания об этих странах мало. При этом сами государства Прибалтики периодически выступают с оценками экономического развития России и Казахстана, Армении и Белоруссии.

В какой степени это логично? Могут ли двоечники выступать учителями? Каковы ключевые проблемы экономического развития Прибалтики? Каковы перспективы региона? Как оценивать развитие России или Белоруссии в сравнении с Прибалтикой?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят авторы доклада:

— Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований;

— Никита Сеник, бакалавр СПбГЭУ, магистрант факультета международных отношений СПбГУ.

Эфир состоится в среду, 17 ноября, в 15:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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