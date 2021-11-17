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Курсы доллара и евро показали разнонаправленную динамику на открытии торгов
Экономика
Курсы доллара и евро показали разнонаправленную динамику на открытии торгов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 ноября. Доллар торгуется около максимального уровня за месяц. В то же время европейская валюта слабеет по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс доллара повысился на 5,5 копейки по отношению к показателю закрытия предыдущего дня торгов. Он составил 73,18 рубля за валютную единицу. Такие данные на момент открытия торгов в среду предоставляет Московская биржа.

Евро продемонстрировал более заметное падение за тот же промежуток времени — 17,25 копейки. Курс достиг 82,54 рубля. Валютная пара продолжает тенденцию прошлого дня, когда было зафиксировано падение на 40 копеек.

Аналитик Артем Деев ранее составил прогноз курса доллара до конца текущего года. Он разработал два сценария и просчитал потенциальную стоимость доллара и евро для каждого из них.

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доллар евро торги московская биржа валютный рынок
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