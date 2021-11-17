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Совместные учения спецназа стран ОДКБ «Кобальт-2021» стартовали в Таджикистане
Армия
Совместные учения спецназа стран ОДКБ «Кобальт-2021» стартовали в Таджикистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Душанбе, 17 ноября. Совместные учения сил специального назначения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021» стартовали на полигоне Фахрабад в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах задействованы военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Спецназовцы отработают вопросы планирования и проведения операций по уничтожению боевиков. Во время активной фазы учений военнослужащие осуществят блокирование и штурм условно захваченного террористами здания с применением военной техники.

Накануне в Таджикистан прибыли российские военнослужащие. Они совершили 45-километровый марш на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях «Тигр» из Душанбе на полигон Фахрабад.

Ранее стало известно, что бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа провели учения в горных районах Карачаево-Черкесии, в ходе которых «ликвидировали» банду террористов. Тренировки разведчиков проходили на полигоне Кобу-Баши.

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россия учения таджикистан одкб
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