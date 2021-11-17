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Российское правительство утвердило новый документ о районах Крайнего Севера

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 09:13
Политика
Российское правительство утвердило новый документ о районах Крайнего Севера
wikipedia.org  /  Pepijn Schmitz / CC BY-SA 2.5

Москва, 17 ноября. Кабинет министров РФ утвердил обновленный вариант перечная регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом сказано в Telegram-канале правительства.

В сообщении отмечается, что жители всех районов, входивших в предыдущую редакцию документа, будут продолжать получать положенные им льготы, компенсации и госгарантии.

«Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — сообщили представители правительства.

Стоит отметить, что с географической точки зрения список не поменялся.

Как стало известно ранее, Карелию исключили из списка приравненных к Крайнему Северу местностей.

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правительство льготы крайний север
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