Москва, 17 ноября. США высказали настоящий страх после того, как РФ показала свое мастерство в космосе уничтожением недействующего советского спутника «Целина-Д». Израильский военный эксперт Яков Кедми уверен, что Вашингтон боится проиграть «битву в космосе».

По словам специалиста, американская сторона недовольна тем, что у Москвы появилась возможность «остановить ракеты на тысячах километров от и над российской территории». Москва в очередной раз продемонстрировала, что отечественные ПРО завладели преимуществом, которым не может похвастаться Вашингтон.

«Перед американцами стоит угроза, что они могут начать проигрывать битву в космосе. У них может быть больше спутников, они могут быть более совершенны, но с точки зрения вооружения, сопротивления и предотвращения их уничтожения — они могут проиграть, и они этого боятся», — заявил специалист в эфире «Соловьев Live».

Новые испытания российской противоспутниковой ракеты в космосе были легитимны с точки зрения международного законодательства, на что также обращала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркивала, что уничтожением недействующего спутника «Целина-Д» Москва не хотела послать какой-либо «знак» для других государств.