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Юрист Уткин: проезд задним ходом под «кирпич» может грозить лишением прав на полгода

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 09:13
Общество
Юрист Уткин: проезд задним ходом под «кирпич» может грозить лишением прав на полгода
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Москва, 17 ноября. Лишение прав можно заменить денежным штрафом при ряде условий. Однако при этом стоит не забывать о «несерьезных» нарушениях, за которые могут привлечь к подобной ответственности, рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

По словам специалиста, лишиться водительских прав на полгода можно за проезд задним ходом под «кирпич». При условии, что водитель не привлекался к ответственности ранее и не имеет незакрытых штрафов, наказание может быть изменено на штраф в размере 5 тысяч рублей. Водительские права могут забрать и на полтора года, если забыть о том, что нельзя сбивать столбы у супермаркетов. Об этом передает агентство «Прайм».

«Повторное нарушение будет квалифицировано по части 3.1 и повлечет за собой лишение прав уже на год», — добавил Уткин.

Президент России Владимир Путин поручил расширить основания для наложения санкций нарушителям ПДД. В скором времени сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать автомобилистов с помощью мобильного приложения.

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