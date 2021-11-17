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Ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе обсудят в «Патриоте»
Общество
Ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе обсудят в «Патриоте»
Global Look Press  /  Patrick Pleul

В ситуации с проблемой беженцев в Белоруссии показался свет в конце тоннеля. Александр Лукашенко рассказал о состоявшемся разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель по этому вопросу. Между тем мигранты не прекращают попытки прорваться через ограждения на территорию ЕС. На КПП Брузги поляки, несмотря на холодную погоду, применили водометы и слезоточивый газ, чтобы сдержать беженцев.

Чем закончится это противостояние? Какой план решения проблемы с беженцами предложил Лукашенко госпоже Меркель? Снимут ли санкции с авиакомпании «Белавиа»? Признает ли ЕС Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии после завершения кризиса?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Александр Шпаковский, белорусский политический обозреватель;

— Николай Сергеев, политический эксперт, представитель Института стран СНГ в Республике Беларусь.

Эфир состоится в среду, 17 ноября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038, +7 999 214 8054

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медиагруппа патриот
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