Депутат Рады Рабинович: США хотят использовать миграционный кризис для остановки «СП-2»

Киев, 17 ноября. Западные государства, в том числе и США, используют миграционный кризис на белорусско-польской границе для того, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат Рады Вадим Рабинович.

Украинский парламентарий уверен, что в рамках противодействия запуска трубопровода США и другие страны используют информационные вбросы о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Рабинович считает украинскую власть заинтересованной в сообщениях о возможном вооруженном конфликте с Россией.

«Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины. — Прим.ФАН). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить ("Северный поток — 2". — Прим.ФАН). Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — заявил Рабинович.

Российский МИД уже опровергал сообщения некоторых западных СМИ о том, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Неоднократно отмечалось, что перемещение войск происходит исключительно в пределах территории страны. Эти действия никому не угрожают, а внутренние дела государства не должны волновать страны-соседи.

Недавно кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, кому действительно выгоден кризис на границе. По его словам, активнее всех обвинения выдвигает Польша, преследуя исключительно собственные корыстные интересы. Чтобы усугубить ситуацию, Варшава устраивает провокации.