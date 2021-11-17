Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 09:20
09:18
Экономика
Курсы доллара и евро показали разнонаправленную динамику на открытии торгов
09:17
Армия
Совместные учения спецназа стран ОДКБ «Кобальт-2021» стартовали в Таджикистане
09:12
Политика
Российское правительство утвердило новый документ о районах Крайнего Севера
09:09
Общество
Очередная управляющая компания заставляет пермяков записывать видеообращения
09:08
Происшествия
Семья погибла в ДТП с КамАЗом под Пермью
09:06
Происшествия
Супруга осужденного экс-сенатора Изместьева загадочно скончалась в Британии
09:01
Политика
Кедми: агрессия США на фоне сбитого Россией спутника объясняется боязнью провала в космосе
08:59
Общество
Юрист Уткин: проезд задним ходом под «кирпич» может грозить лишением прав на полгода
08:52
Общество
Единую цифровую базу для животных из приютов разработают в Москве
08:46
Политика
Депутат Рады Рабинович: США хотят использовать миграционный кризис для остановки «СП-2»
Все новости

Депутат Рады Рабинович: США хотят использовать миграционный кризис для остановки «СП-2»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 09:08
Политика
Депутат Рады Рабинович: США хотят использовать миграционный кризис для остановки «СП-2»
instagram.com  /  @vadimrabinovich

Киев, 17 ноября. Западные государства, в том числе и США, используют миграционный кризис на белорусско-польской границе для того, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом заявил депутат Рады Вадим Рабинович.

Украинский парламентарий уверен, что в рамках противодействия запуска трубопровода США и другие страны используют информационные вбросы о якобы готовящемся вторжении РФ на территорию Украины. Рабинович считает украинскую власть заинтересованной в сообщениях о возможном вооруженном конфликте с Россией.

«Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того, чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины. — Прим.ФАН). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить ("Северный поток — 2". — Прим.ФАН). Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы», — заявил Рабинович.

 

Российский МИД уже опровергал сообщения некоторых западных СМИ о том, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Неоднократно отмечалось, что перемещение войск происходит исключительно в пределах территории страны. Эти действия никому не угрожают, а внутренние дела государства не должны волновать страны-соседи.

Недавно кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, кому действительно выгоден кризис на границе. По его словам, активнее всех обвинения выдвигает Польша, преследуя исключительно собственные корыстные интересы. Чтобы усугубить ситуацию, Варшава устраивает провокации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Рады Рабинович: США хотят использовать миграционный кризис для остановки «СП-2»
украина сша сп-2
Комментировать