Бразилия и Аргентина сыграли со счетом 0:0 в матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре

Сан-Хуан, 17 ноября. Аргентинцы и бразильцы сыграли вничью в матче отборочного раунда Чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Бисентенарио» в Сан-Хуане и завершилась со счетом 0:0.

Бразилия и Аргентина сыграли по 14 матчей в южноамериканском отборе на ЧМ-2022. По итогам всех встреч бразильцы занимают лидирующее место в группе, имея в активе 35 очков. Национальная команда уже завоевала путевку в финальную часть турнира в Катаре.

Аргентина отстает от лидера на шесть очков, расположившись на второй строчке. Несмотря на это, сборная также досрочно проходит на Чемпионат мира 2022 года.

На путевку на мундиаль претендует также и сборная России, которая поборется за место в финальной части первенства в рамках стыковых встреч. Подопечные Валерия Карпина вышли со второго места группы H, уступив в заключительном матче Хорватии с минимальным счетом.