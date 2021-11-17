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«Автовзгляд»: компьютерная диагностика поможет выявить реальный пробег подержанной машины

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 08:36
Общество
«Автовзгляд»: компьютерная диагностика поможет выявить реальный пробег подержанной машины
Правительство Приморского края

Москва, 17 ноября. Покупка подержанного автомобиля сопряжена с некоторыми рисками. Как не попасться на обман, рассказал портал «Автовзгляд».

Недобросовестные продавцы скручивают показатели одометра, который начинает показывает не настоящий пробег машины. Чтобы это проверить, следует обратиться в автосервис, где специалист прибегнет к компьютерной диагностике. Она предоставит некоторые показатели, с помощью которых можно выйти на правдивый пробег авто.

«Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают», — пишет портал.

Эксперты издания также призвали покупателей обращать внимание на руль и декоративные панели. Они помогут определить износ машины. Сигналом в этом деле могут стать и автомобильные двери. По словам специалистов, у машин с большим пробегом они начинают провисать.

Продавать свои автомобили водители теперь могут через сервис «СберАвто». Услуга пока что доступна лишь для москвичей, однако в скором времени распространится на все регионы.

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