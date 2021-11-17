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Объем вложений России в госбумаги США снизился до 3,9 миллиарда долларов в сентябре
Экономика
Объем вложений России в госбумаги США снизился до 3,9 миллиарда долларов в сентябре
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 ноября. Россия решила сократить объем вложений в государственные ценные бумаги США. В сентябре показатель опустился до 3,9 миллиарда долларов, сообщили в минфине страны.

Показатель вложения России в государственные бумаги Соединенных Штатов оценивался в августе 2021 года в 4,004 миллиарда долларов, а в июле — в 4,006 миллиарда. На долгосрочные облигации приходилось около 204 миллионов долларов в сентябре.

Россия начала резко снижать вложения в госдолг США еще весной 2018 года. В апреле показатель снизился до 48 миллиарда долларов с 96 миллиардов. К августу 2019 года их уровень достиг до 9,3 миллиарда долларов.

Весной прошлого года Москва сократила объем вложений в американский госдолг до 5,39 миллиарда долларов. Пока крупнейшим держателем ценных бумаг США, по состоянию на сентябрь, осталась Япония (около 1,3 триллиона долларов).

Ранее аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин предупредил о росте размера госдолга России в ближайшие годы. Но рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы нет. Ожидается, что к 2024 году показатель достигнет до 21,1% от ВВП.

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