Спасатели Пермской городской службы не дали местному жителю умереть на морозе

Пермь, 17 ноября. Возвращавшаяся с вызова бригада спасателей заметила замерзающего у дерева мужчину в Перми. Сотрудникам экстренной службы удалось отогреть пострадавшего.

Инцидент произошел в микрорайоне Крым «на безлюдных просторах промышленной части улицы Ласьвинской». Спасатели совершенно случайно заметили в кустах что-то похожее на куртку, передают «Аргументы и факты».

«Остановились. Вернулись. Оказалось, около дерева, спиной к дороге, лежит человек в позе эмбриона. Разбудили, оказали первую помощь, обогрели. Помогли добраться до дома, провели разъяснительную беседу. Это произошло около 15:00 часов 16 ноября», — рассказал спасатель Виталий Юрьев.

Сотрудники экстренных служб обратились к жителям Перми с просьбой приглядывать за своими родственниками. Особенно это касается тех, кто употребляет алкогольные напитки.

«Сейчас на улице отрицательные температуры. Не оставляйте их одних на улице, помогайте добраться до дома. Даже, если они будут вас убеждать, что сами все могут», — попросил Юрьев.

Пожарно-спасательный отряд ранее пришел на помощь двум школьным автобусам и 18 автомобилям, застрявшим на трассе в Челябинской области. Причинами затора стали сильный снегопад и слякоть на дороге.