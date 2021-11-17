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СКР: пропавший в Омске мальчик заночевал у незнакомой женщины
Происшествия
СКР: пропавший в Омске мальчик заночевал у незнакомой женщины
Федеральное агентство новостей

Омск, 17 ноября. Семилетний мальчик, который не вернулся домой из школы 16 ноября, провел ночь у незнакомой женщины. Об этом сообщили в СУ СКР по Омской области.

Ребенок нашелся утром 17 ноября. Мальчика привела домой незнакомая женщина. По информации следствия, жительница Омска увидела замерзшего школьника на улице и позвала к себе на ночь.

«Он ночевал у незнакомой женщины, которая, увидев замерзшего мальчика на улице, пригласила к себе переночевать. Утром женщина привела мальчика домой, передав его матери», — добавили в ведомстве.

Заявление о пропаже ребенка подала его мать. Установлено, что мальчик потерял ключи и не смог попасть в квартиру. В доме, на момент его возвращения с уроков, никого не было. Следователи организовали проверку по факту отсутствия школьника. Его семья характеризуется как благополучная.

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