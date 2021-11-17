Депутат Приморья Самсонов задержан по подозрению в педофилии

Владивосток, 17 ноября. Полицейские задержали депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова. Члена КПРФ подозревают в педофилии, сообщило издание «Октагон.Восток» со ссылкой на однопартийцев парламентария и его адвоката.

Сейчас в квартире Самсонова проходят обыски. Депутата задержали на глазах его супруги — автомобиль коммуниста был остановлен сотрудниками полиции, после чего парламентария арестовали. Самсонова подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Депутата-коммуниста от Саратовской области Николая Бондаренко также задержали несколькими днями ранее за мелкое хулиганство. Скандально известному парламентарию выписали штраф в размере 1 000 рублей.