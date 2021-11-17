Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 09:19
09:17
Армия
Совместные учения спецназа стран ОДКБ «Кобальт-2021» стартовали в Таджикистане
09:12
Политика
Российское правительство утвердило новый документ о районах Крайнего Севера
09:09
Общество
Очередная управляющая компания заставляет пермяков записывать видеообращения
09:08
Происшествия
Семья погибла в ДТП с КамАЗом под Пермью
09:06
Происшествия
Супруга осужденного экс-сенатора Изместьева загадочно скончалась в Британии
09:01
Политика
Кедми: агрессия США на фоне сбитого Россией спутника объясняется боязнью провала в космосе
08:59
Общество
Юрист Уткин: проезд задним ходом под «кирпич» может грозить лишением прав на полгода
08:52
Общество
Единую цифровую базу для животных из приютов разработают в Москве
08:46
Политика
Депутат Рады Рабинович: США хотят использовать миграционный кризис для остановки «СП-2»
08:36
Спорт
Бразилия и Аргентина сыграли со счетом 0:0 в матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре
Все новости

Депутат Приморья Самсонов задержан по подозрению в педофилии
Происшествия
Депутат Приморья Самсонов задержан по подозрению в педофилии
pixabay.com

Владивосток, 17 ноября. Полицейские задержали депутата Заксобрания Приморского края Артема Самсонова. Члена КПРФ подозревают в педофилии, сообщило издание «Октагон.Восток» со ссылкой на однопартийцев парламентария и его адвоката.

Сейчас в квартире Самсонова проходят обыски. Депутата задержали на глазах его супруги — автомобиль коммуниста был остановлен сотрудниками полиции, после чего парламентария арестовали. Самсонова подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Депутата-коммуниста от Саратовской области Николая Бондаренко также задержали несколькими днями ранее за мелкое хулиганство. Скандально известному парламентарию выписали штраф в размере 1 000 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Депутат Приморья Самсонов задержан по подозрению в педофилии
кпрф приморье полиция артем самсонов
Комментировать