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Онколог Карасев предупредил об опасных последствиях употребления копченой колбасы
Общество
Онколог Карасев предупредил об опасных последствиях употребления копченой колбасы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 17 ноября. Около 80% всех форм рака ассоциируются с негативным воздействием канцерогенов. Одним из таких опасных продуктов является копченая колбаса, заявил онколог Иван Карасев.

Копченая колбаса делается из переработанного мяса. Оно представляет собой обрезки жира, смешанные с усилителями вкуса. Такой продукт не должен быть в рационе человека на постоянной основе.

«Каждая шестая смерть на планете ассоциирована с развитием онкологических заболеваний. Что касается копченой колбасы, то это продукт из переработанного мяса. Любая колбаса это не натуральный продукт, который содержит минимальное количество витаминов. По сути, это балластный продукт питания», — подчеркнул онколог Карасев.

Если позволить себе немного копченых изделий на праздники или по выходным, то вреда организму не будет. Но на регулярной основе колбаса может спровоцировать развитие рака. Самыми опасными видами являются продукты горячего копчения, предупредил врач.

Мнение о вреде копченых колбас на организм поддержала диетолог Марина Макиша. Специалист посоветовала ограничить употребление мяса из-за риска появления недоброкачественных опухолей. Людям рекомендуется есть не больше трех раз в неделю таких продуктов.

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