Пекин, 17 ноября. Соединенные Штаты пытаются выиграть ядерную гонку с Россией, применяя политические интриги и манипуляции. Таким мнением поделились авторы китайского издания Tencent.

Правительство США занимается активным производством межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, которые заменят устаревшие модели. Однако эти шаги не мешают Вашингтону уговаривать остальные страны проводить денуклеаризацию, пишет в переводе статьи «ПолитРоссия».

«Укрепление ядерного арсенала Соединенных Штатов неизбежно вызовет "эффект домино". В настоящее время другие державы аналогично усиливают свои возможности в целях обеспечения собственной безопасности», — указано в статье.

Вашингтон отстает от Москвы в сфере ядерного и гиперзвукового вооружения и намерен победить Россию политическими манипуляциями и уговорами о ядерном разоружении. Одновременно с этим американцы скорректируют политику атомного вооружения и бросят все силы на его модернизацию.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил о превосходстве РФ над Соединенными Штатами в сфере гиперзвукового вооружения. По его словам, у американской армии нет ракет, которые преодолеют российское ПРО.