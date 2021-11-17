Полиция Казахстана отреагировала на просьбу россиянина освободить его из 20-летнего плена

Караганда, 17 ноября. Гражданин России на протяжении 20 лет находится в плену у 44-летнего жителя Карагандинской области Казахстана. Об этом потерпевший мужчина рассказал в видеообращении, которое попало в Сеть.

Сотрудники управления криминальной полиции обнаружили в интернете запись, на которой мужчина просит помощи. Он сообщает, что 20 лет находится в неволе и хочет выбраться из Казахстана, передает РИА Новости.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину — гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина представился уроженцем Ярославской области Алексеем Котовым. На кадрах видно, что у потерпевшего нет зубов, он истощен и одет в лохмотья.

Следственный комитет России ранее начал проверку информации о незаконном удержании 37 соотечественников украинскими военнослужащими в Донбассе. Военные отобрали у россиян паспорта.