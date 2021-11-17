Редакторы Кембриджского словаря признали «настойчивость» словом 2021 года

Кембридж, 17 ноября. Словом 2021 года, по версии редакторов Кембриджского словаря, стала «настойчивость». Интерес к нему возник после миссии NASA на Марс.

Число запросов на слово «настойчивость» возросло, как только аппарат Perseverance Rover совершил последний спуск на Марс в феврале текущего года. В период с 19 по 25 февраля его искали свыше 30 тысяч раз, пишет Daily Mail.

Согласно информации сайта Cambridge Dictionary «настойчивость» за весь год искали более 243 тысяч раз во всем мире. По словарю, слово определяется как постоянное стремление к чему-то или достижению, даже когда это сложно или занимает много времени.

«Подобно тому, как требуется настойчивость, чтобы посадить марсоход на Марс, требуется настойчивость, чтобы противостоять вызовам и нарушениям нашей жизни из-за COVID-19, климатических бедский, конфликтов», — отметила менеджер по издательству Вендалин Николс.

Почетное звание слова 2021 года получил «спутник». Такую информацию предоставили в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Вторую строчку присудили «Афганистану». Замыкает тройку лидеров «Северный поток». За основу брались материалы русскоязычных СМИ и посты в соцсетях.