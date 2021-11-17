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АвтоВАЗ передал свыше 1,7 тысячи моделей Lada Vesta на службу в ДПС

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 07:49
Общество
АвтоВАЗ передал свыше 1,7 тысячи моделей Lada Vesta на службу в ДПС
lada.ru  /  LADA

Москва, 17 ноября. Более 1,7 тысячи автомобилей Lada Vesta были приняты на службу в ДПС различных российских регионов. Все машины отвечают заявленным требованиям.

Модели для ДПС оснащены комплексом кругового наблюдения и сигнально-громкоговорящей установкой со световой панелью. В салонах есть розетки, USB-разъемы и дополнительные органайзеры в багажном отделении. Каждый автомобиль украшен цветографической схемой.

«Государственные службы приобретают различные модели Lada. В последнее время поставлена крупная партия автомобилей для медиков, осуществлены поставки и для "Почты России"», — заявил директор компании по корпоративным продажам Виталий Осипов.

Он добавил, что модели Lada Vesta занимают одно из первых мест на отечественном рынке легковых автомобилей. Они востребованы у силовых и специальных ведомств, в связи с чем работают в полиции и подразделениях Минобороны России.

Lada Vesta сохраняла бессменное лидерство на российском автомобильном рынке на протяжении трех последних месяцев. Только в октябре дилерские центры реализовали 10,2 тысячи экземпляров Vesta.

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